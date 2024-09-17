لرؤية ابنته، بدء نظر دعوى الفنان خالد عليش ضد طليقته

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، جلسة نظر الدعوى التي أقامها الفنان خالد عليش ضد طليقته، بسبب منعه من رؤية ابنته.

وفي وقت سابق فاجأ الإعلامي خالد عليش، جمهوره بإعلان عدم تمكنه من رؤية ابنته، موضحًا أن طليقته ميما الشامي لم تدعه يرى ابنته بعدما وافق على الشروط التي وضعتها.

وكتب خالد عليش، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: “للأسف بعد ما شوفتها كذا أسبوع ورا بعض بمجموعة اشتراطات، رجعنا الحنفية تتقفل تاني ومش عارف هرجع أشوفها تاني إمتى؟.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

و دخل خالد عليش في العديد المشاكل مع طليقته ميما الشامي، بسبب عدم تمكنه من رؤية ابنته، الأمر الذي جعله يلجأ للقضاء.

وكان الفنان خالد عليش تحدث عن أزمته مع طليقته بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة لرؤية ابنته.

وكتب عليش تدوينة طويلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال: "من شهر مايو اللي فات وانا كسبان قضية، اني اشوف بنتي ١١ ساعة في الأسبوع وبالتالي اقدر اخدها واخرجها زي ما كان الاتفاق الذي تم وقت الانفصال واللي على أساسه بدفع المبالغ المالية المطلوبة مني".

أزمة خالد عليش

وأضاف خالد عليش: "انا كنت بشوفها فعلا اول كم شهر بعد الانفصال زي الاتفاق ولكن فجأة بدأت حجج كتير لمنعي ومنع اهلي و(اضطريت) اطلب حقي بالقانون مش غاوي بهدلة، ومن وقت الحكم في شهر مايو اللي فات وبعت بطرق غير رسمية ورسمية اطلب اني انسق عشان آجي اخدها وأفسحها وأرجعها ومفيش فايدة ".

الفنان خالد عليش

وتابع خالد عليش: “لجأت لطرق قانونية تثبت عدم رؤيتي والنهارده خدت حكم جديد بتغريمها مبلغ مالي لعدم تنفيذها الحكم.. حكم كل معناه إني أب بيدفع اللي عليه واللي متفق عليه ومحروم من بنته برضه!، ولحد دلوقت مستغرب جدا ان في حد موافق أن أم تمنع اب عن رؤية طفله وتكون بتتشرط عليه وتمسكه من أيده اللي بتوجعه ويتسقفلها كمان”.