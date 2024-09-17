الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

مصر والأردن تؤكدان رفضهما تصفية القضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

تلقى الرئيس  السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة.

 وأشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

 كما ثمن الرئيس الجهود الأردنية في ذات السياق.

 وشدد الجانبان  على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين حذرا في هذا الصدد من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة، ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة، وعلى السلم والأمن الدوليين.

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الرئيس السيسي ملك الأردن القضية الفلسطينية

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