الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بينهم طفلان، ننشر أسماء مصابي التسمم الغذائي في المنيا

مستشفى المنيا العام
مستشفى المنيا العام

حصلت “ فيتو” على أسماء مصابي حادث التسمم الغذائي بمدينة المنيا، وعددهم 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، وذلك بعد أن تناولوا وجبة منزلية فاسدة.

ننشر أسماء مصابو التسمم الغذائي بالمنيا


وضمت قائمة المصابين كل من ليالي محمد رمضان، 15 سنة، كريم فتحي رمضان، 20 سنة، جاسر ياسر إسماعيل، 8 سنوات، نعمة محمد أمين، 60 سنة، ورمضان فتحي حافظ، 67 سنة، ياسين ياسر إسماعيل، 11 سنة، مقيمين جميعا بميدان الصهريج بمدينة المنيا.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم إثر تناول وجبة فاسدة بالمنيا

 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت  اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة أسرة، بتسمم غذائي بميدان الصهريج بمدينة المنيا.

 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلي موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام فاسدة.


وتم نقل المصابين إلي مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنيا

إصابة 11 شخصا بحادث إنقلاب سيارة بملوي في المنيا

محافظ المنيا يتابع تنفيذ إزالة عمارة مخالفة بمغاغة ويشدد على تطبيق القانون

من الإعدام إلى المؤبد، تخفيف عقوبة المتهم بقتل زوجته ونجلته بالمنيا

إصابة 14 شخصا بحادث انقلاب سيارة في المنيا

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بـ صحراوي المنيا

10 معلومات بشأن إحلال وتجديد محطة مياه بني أحمد الشرقية في المنيا

تفاصيل فتح باب ترخيص الميكروباص في بني مزار وأبو قرقاص بالمنيا

الأكثر قراءة

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

أخبار الأهلي، صفقة الجناح وجاهزية يحيى عطية الله وملف التجديد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن خريف 2024

سريع مثل البرق، الزمالك يقدم البولندي كونراد ميشالاك في فيديو تشويقي

ads

منوعات

المزيد

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية