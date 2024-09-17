بينهم طفلان، ننشر أسماء مصابي التسمم الغذائي في المنيا

حصلت “ فيتو” على أسماء مصابي حادث التسمم الغذائي بمدينة المنيا، وعددهم 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، وذلك بعد أن تناولوا وجبة منزلية فاسدة.

ننشر أسماء مصابو التسمم الغذائي بالمنيا



وضمت قائمة المصابين كل من ليالي محمد رمضان، 15 سنة، كريم فتحي رمضان، 20 سنة، جاسر ياسر إسماعيل، 8 سنوات، نعمة محمد أمين، 60 سنة، ورمضان فتحي حافظ، 67 سنة، ياسين ياسر إسماعيل، 11 سنة، مقيمين جميعا بميدان الصهريج بمدينة المنيا.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم إثر تناول وجبة فاسدة بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة أسرة، بتسمم غذائي بميدان الصهريج بمدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلي موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين بتسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام فاسدة.



وتم نقل المصابين إلي مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.