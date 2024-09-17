جامعة جنوب الوادي تستعد لاستضافة الملتقى الفني لشباب الجامعات

عقد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب اجتماعا بمقر الجامعة بمحافظة قنا لمناقشة استعدادات الملتقى الفني الـ ٢٢ لشباب الجامعات والمزمع إقامته في الفترة من 16 الى 22 نوفمبر 2024م

جاء ذلك بحضور الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة ايناس عماره، والدكتور كمال الدين حسين علي بكلية التربية النوعية، وعبدالرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الادارية.



تشكيل لجان فرق العمل

وناقش نائب رئيس الجامعة خلال الاجتماع تشكيل لجان فرق العمل للملتقى ومتابعة التجهيزات اللازمة وخطة عمل الملتقى لضمان نجاح الملتقى، مشيرا الى اهتمام ادارة الجامعة باستضافة الملتقى حيث يُدعم الروابط بين الجامعات ويشجع على تبادل الخبرات والمعارف بين الشباب الجامعي، مؤكدًا حرص جامعة جنوب الوادي على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح الملتقى.