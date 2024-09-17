الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن تشكيل لجان تحكيم دورته الثانية

لجان تحكيم مهرجان
لجان تحكيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب. فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن تشكيل لجان تحكيم دورته الثانية، التي تقام في الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري.
 

ينظم المهرجان 4 مسابقات أساسية، الأولى للأفلام الطويلة، والثانية الأعمال القصيرة، ومسابقة خاصة بأفلام الطلبة المصريين، إضافة إلى الجائزة الخضراء، والتي تمنح لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.
 

تشكلت لجنة الأفلام الطويلة من المخرج الكبير هاني لاشين "رئيسا"، وعضوية الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما  "مصر"، والمخرجة ساندرا جيسي "سويسرا"، والمخرج إيمانويل جيروسا "إيطاليا"، والناقدة والمنتجة السينمائية ليلى إبراهيم "السودان".

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرج الدكتور خالد بهجت "رئيسا" من مصر، والمخرج نزار شهيد من العراق،  والمخرج حماد الزعبي من الأردن. 

وتضم لجنة تحكيم الجائزة الخضراء الخبير السياحي والمنتج  الدكتور عاطف عبد اللطيف "رئيسا"، وعضوية الفنانة ميرنا وليد من لبنان، والفنان عمر الجاسر من السعودية.

وتشكلت لجنة أفلام الطلبة المصريين برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وعضوية المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل، والدكتور  حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما. 


مهرجان الغردقة لسينما الشباب


 يشار الى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتعقد دورته الثانية في الفترة  من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها وتتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة  تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

ملامح إفتتاح وختام الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب بمارينا

دارين حداد عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المخرجة ساندرا نشآت، ويعرض لأول مرة فيلمها آخر شتا

 

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