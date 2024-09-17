الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

القوات البحرية تنقذ 3 سائحين مفقودين في البحر الأحمر (صور)

القوات البحرية
القوات البحرية

 تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 3 سائحين من بريطانيا بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين.

وصرح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري، بتمكن القوات البحرية من إنقاذ 3 سائحين بعد تلقي بلاغ استغاثة تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.


وأضاف المتحدث العسكرى أنه على الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.

 

 

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