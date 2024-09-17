سلامة الغذاء: نستهدف تشغيل موانئ سفاجا ودمياط الأشهر المقبلة

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تحاول بشكل دائم الحد من فرض الرسوم أو زيادة الرسوم الحالية، وتخفيفها على المصانع، وتم وضع أكواد بكافة رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بخبراء دوليين لوضع مصفوفة المخاطر، وخلال 6 أشهر وصلت 42700 ألف شحنة منها 13% كانت بنظام الإخطار المسبق.

جاء ذلك، خلال مشاركة الهوبي فى فعاليات المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار اليوم الثلاثاء.

وأضاف: يتم دراسة تقييم المخاطر على صادرات الفول السوداني، ونستهدف تشغيل موانئ سفاجا ودمياط خلال الأشهر القادمة ضمن 5 معامل جرى العمل على تدشينها ومنهم معمل الدخيلة الذي يعد صرحا كبيرا سيكون مساهم في التسهيل على القطاع الخاص.



وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء حصلت على 16 تخصصا من جهات عدة وتعمل على تقليل الفجوات بين الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها 58 فرعا و18 فرعا بالموانئ وهناك خطة لتطوير هذه الأفرع من خلال تعيين موظفين جدد من حديثي التخرج.