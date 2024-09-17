نقيب الصحفيين: ملف الصحفيين المحبوسين شهد انفراجة كبيرة بداية العام، ولكن

جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مطالب النقابة التي تخص أوضاع الحريات، والتي ستظلّ جزءًا من أزمة الصحافة، وعلى رأسها ملف الصحفيين المحبوسين، خاصةً بعدما بدأ هذا الملف يشهد انفراجة كبيرة في بداية العام، وبدلًا من غلق الملف بشكل كامل، دخل صحفيون جدد للحبس.

ملف الصحفيين المحبوسين

وقال البلشي، في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين: إن النقابة شهدت مؤشرات قوية للإفراج عن 10 صحفيين العام الماضي، رصدت 8 منهم ولم ترصد 2، وأيضًا توقف القبض على صحفيين جدد، والتفاوض حول توقيف بعضهم، وهو ما أعطى النقابة أملًا قويًا في غلق الملف نهائيًا بعد وقت، ولكن توقفت هذه المؤشرات بعد شهر أبريل 2024 تحديدًا.

وأضاف "البلشي" أن النقابة توقّعت وجود إرادة للحل، واتخاذ خطوات لتحرير قدرة الصحفيين على العمل، وهي خطة طويلة…. النقابة مدركة بشكل كبير أنه مشوار طوي، لابد منه، ويجب التعامل معه، وذلك بالاشتباك مع طرح هذه القضايا بتكليف من الجمعية العمومية، باعتبار أن هذه هي إرادتها.

القوانين المقيدة لعمل الصحفيين

وأكد "البلشي" أن النقابة بدورها يجب أن تشتبك مع توسيع مساحات العمل في الشارع، والقوانين التي تُقيّد عمل الصحافة، والأوضاع الاقتصادية في عددٍ من المؤسسات، وقررت خوض تفاوض من أجل تحسين عقود العمل، نجحت في البعض منها وحققت بعض التقدّم، وأخفقت في البعض بسبب بعض الظروف.

حلقة بحثية عن الحريات بنقابة الصحفيين

شارك في الحلقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب مجموعة من الصحفيين، المحامين، والباحثين المهتمين بدعم الحريات الصحفية.