خلاف بين جوميز والزمالك بسبب صفقة المدافع

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر: جوميز يرى أن الفريق يمتلك مدافعين مميزين وأنه ليس في حاجة للتعاقد مع مدافع جديد، في حين أن مسئولي الزمالك يتمسكون بالتعاقد مع مدافع تحسبا لأي طرف يحدث في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح أمس الاثنين قادمة العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت الرحلة حوالي خمس ساعات تقريبًا.

وكان الزمالك حقق الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.



ويستضيف الزمالك نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة مساء الجمعة 20 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.