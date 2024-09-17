"كامل" يسلط الضوء على تحديات "حريات الصحفيين"

سلّط محمود كامل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الضوء على التحديات التي تواجه اللجنة وخطة العمل المقبلة، مؤكدًا أهمية هذا الملف في الفترة المقبلة.

ملف الحريات الصحفية

وأوضح "كامل"، خلال حلقة بحثية نظمتها لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول إعداد تقرير الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، أن تقرير لجنة الحريات لعام 2023، أشار إلى مؤشرات إيجابية كانت تبعث على التفاؤل، إذ كانت النقابة تأمل في تحقيق المزيد من التحسن فيما يتعلق بالحريات الصحفية.

تحديات أمام ملف الحريات

وأشار إلى أن تلك المؤشرات تحولت إلى سلبية مؤخرًا، حيث كانت تطلعات النقابة تنصب على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحرير سجناء الرأي، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد.

وأكد رئيس لجنة الحريات، أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة، بدعم كامل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، للعمل على تحقيق مطالب النقابة في تحسين وضع الحريات.

حلقة بحثية عن الحريات بنقابة الصحفيين

شارك في الحلقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب مجموعة من الصحفيين، المحامين، والباحثين المهتمين بدعم الحريات الصحفية.