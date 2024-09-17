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رياضة

الصفقات الجديدة للزمالك تنتظم اليوم في التدريبات

الزمالك
الزمالك

ينتظم الخماسي الجديد لنادي الزمالك الذي تعاقد معاهم مسئولي القلعة البيضاء في تدريبات الفريق مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يشارك في المران كلا من الفلسطيني عمر فرج والمغربي محمود بنتايك والسنغالي سيدي ندياي ومحمد حمدي والبولندي ميشالاك في تدريبات الفريق اليوم. 

وأعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض لخوض مباراة الشرطة الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد شحاتة تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني، بشد خفيف في عضلة السمانة، والتي دفعت الجهاز الفني لاستبداله قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

ومن المقرر أن يشارك  محمد شحاتة في تدريبات فريقه غدًا الثلاثاء بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

 

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