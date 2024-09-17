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رياضة

برشلونة يكشف عن قميصه الثالث هذا الموسم

قميص برشلونة الثالث،
قميص برشلونة الثالث، فيتو

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن قميصه الثالث الخاص بالموسم الحالي 2024-2028، اليوم الثلاثاء.

رمز القميص الثالث لنادي برشلونة 

ووفقا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، يرمز الطقم الثالث لهذا العام إلى الازدهار والنمو والتقدم في النضال من أجل المساواة.

وأشار إلى أن اللون الأخضر، المعروف بارتباطه بالأمل والتجديد، يمثل ولادة عصر جديد من المساواة والتضامن ويؤكد التزام النادي بمستقبل مزدهر من خلال تحالف لا يتزعزع.

مميزات قميص برشلونة الثالث

ومن أبرز مميزات هذه القميص الأخضر الحيوي أن شعار شركة الملابس يأتي مزدوجا باللونين الأزرق والأحمر، ما يرمز إلى تسريع تقدم كرة القدم النسائية، حيث يعد برشلونة أحد أبرز ممثليها على مستوى العالم بفضل إنجازاته الرياضية وأسلوب لعبه المميز الذي يعشقه الجماهير.

وجاء الطقم الثالث ضمن حملة "Together We Rise" التي تدمج هوية وتاريخ ومجتمع كل ناد، وتحتفي في الوقت نفسه بتقدم كرة القدم النسائية، حيث تم تصميم المجموعة بالتعاون الوثيق مع أندية من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وصمم القميص الثالث باستخدام تكنولوجيا "Dri-FIT ADV"، وهي أعلى معيار لقطع الملابس التقنية، لأنها تتضمن نسيجا مبتكرا ومصمما لتوفير الحركة والتهوية في الأماكن التي تحتاج لذلك بشدة.

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