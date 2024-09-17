مياه قنا تكشف حقيقة إصابة مواطنين بالكوليرا

​​​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة قنا ، أن مياه الشرب صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد انتشار شائعات بين المواطنين بالمحافظة خلال ٢٤ ساعة السابقة وكثرة الاتصالات التليفونية على الخط الساخن ١٢٥ بشأن الاستفسار عن الاشاعات التى تم تداولها بشأن جودة المياه بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.

أخبار تخص جودة المياه

ونوهت شركة المياه أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار تخص جودة المياه وأن المياه المنتجة من جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مياه مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية، وأن جميع العاملين بالشركة حريصين كل الحرص على صحة أبنائهم وذويهم من المواطنين.



وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الإشاعات المغرضة التى تهدف إلى هدم الدولة المصرية والنَيلُ من مؤسساتها .

وشهدت الساعات الماضية انتشارا كبيرا لتلوث مياه الشرب واصابة بعض المواطنين بكوليرا ودخول عدد من الحالات لمستشفى قنا العام.