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رياضة

حدث تاريخي في مباراة ريال مدريد وشتوتجارت بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

 يفتتح حامل اللقب فريق ريال مدريد الإسباني، مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، بمواجهة نظيره شتوتجارت الألماني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، على ملعب ويمبلي في لندن.

حدث غير مسبوق في مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت 

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره شتوتجارت الألماني، لأول مرة في تاريخه بمسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا العريقة، بعد أن واجه الميرنجي العديد من أندية ألمانيا على غرار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن ولايبزيج وغيرهم.

كما تعد هذه المباراة هي الأولي لنجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بقميص الميرنجي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الدولي البرازيلي الشاب إندريك.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الألمانية

فقد واجه ريال مدريد، أندية كرة القدم الألمانية، في 60 مباراة من قبل بمختلف المسابقات، ونجح خلالها النادي الملكي في تحقيق الفوز خلال 31 لقاء، وخسر 17، وحسم التعادل 12 مواجهة.

وكانت آخر مواجهة لفريق ريال مدريد مع فريق ألماني أوروبيا، في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

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