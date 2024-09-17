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رياضة

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن أحمد نبيل مانجا، لاعب الأهلي والاتحاد السابق، اعتزاله اللعب بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة داخل الملاعب، لعب خلالها لعدد كبير من الأندية، أبرزها الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري.

أحمد نبيل مانجا

أحمد نبيل مانجا يعلن اعتزاله

وكتب لاعب خط الوسط السابق عبر حسابه على “إنستجرام”: 

"بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم اتخذت أصعب قرار في حياتي مع أكثر شيء أحبه، وعشت فيه أفضل أيامي، قررت اعتزال كرة القدم".

وعبر مانجا عن رضاه بمسيرته إذ حقق 7 ألقاب مع نادي طفولته الأهلي.

وأكمل: "لعبت 249 مباراة في الدوري الممتاز، و24 مباراة في كأس مصر، و12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و8 مباريات في الكونفيدرالية".

وشكر مانجا جميع الفرق التي لعب لها، بداية من الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة والمصرية للاتصالات وتليفونات بني سويف، وكذلك مجالس الإدارات والأجهزة الفنية والطبية ومسؤولي غرف الملابس واللاعبين.

تعليق محمد صلاح

وحرص محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة خاصة للاعب الوسط في يوم الاعتزال، قائلا: “بالتوفيق ياحبيبي في اللي جاي”.

ولعب مانجا بجانب محمد صلاح خلال مشاركتهم ضمن صفوف المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم للشباب في كولومبيا.

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