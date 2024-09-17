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أخبار مصر

مستشار وزير العدل: الوزارة اتجهت منذ 2020 نحو العدالة الرقمية (فيديو)

العدالة الرقمية
العدالة الرقمية
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 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو جديدا للدكتور محمد وجدي مستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية، الذي أكد على العمل من خلال استراتيجية "العدالة الرقمية" التي تدعم حق التقاضي لدى المواطن.

وبحسب تصريح الدكتور محمد وجدي مستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية، وزارة العدل اتجهت منذ عام 2020 بسعي حثيث نحو العدالة الرقمية، مواكبةً لرؤية الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لدعم التحول الرقمي.

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