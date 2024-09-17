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أخبار مصر

توقيع اتفاقية جماعية لحفظ حقوق 1200 عامل في "ميتالكو" (صور)

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل بعد توقيع الاتفاقية، فيتو

شهد محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، التابعة لقطاع الأعمال العام، ويُمثلها طارق محمد محمد عبدالله، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

1200 عامل يحصلون على كافة مستحقاتهم المالية

حيث حصل العمال وعددهم 1200 عامل على كافة مستحقاتهم المالية.. وبحسب بيان وزارة العمل اليوم الثلاثاء، أكد وزير العمل محمد جبران فإن "الوزارة" حريصة على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشآت التي تتعرض لبعض التحديات.

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