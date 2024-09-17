إغراء ليس ماليا، بايرن ميونخ يحفز كيميتش بخطة جديدة لتجديد عقده

تحدث ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن ملامح خطته التي سيتفاوض بها البافاري في ملف تجديد عقد جوشوا كيميتش لاعب الفريق.

ونقل موقع "سكاي ألمانيا" عن إيبرل تصريحات بشأن المرشح الذي يراه الأنسب لارتداء شارة قيادة بايرن ميونخ في المستقبل.

إغراء كيميتش بشارة قيادة بايرن ميونخ

وينتهي عقد القائد الحالي لفريق بايرن ميونخ، حارس المرمى مانويل نوير في عام 2025، وباتت مسيرته على مشارف الانتهاء مع بلوغه عامه ال38.

وبالنظر إلى القائد المستقبلي لنادي بايرن ميونخ، قال إيبرل: "جوشوا كيميتش ليس قائدا للمنتخب الألماني من فراغ، ويجب أن يصبح القائد المستقبلي لفريق بايرن ميونخ".

وأضاف إيبرل: "من أجل ذلك علينا تجديد عقده أولا، وسيكون ذلك أمرا مرهقا بما يكفي".

كيميتش مرشح للانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ في عام 2025، وأثيرت العديد من الشكوك حول مستقبله مع الفريق في الأونة الأخيرة في ظل ارتباط اسمه بالانتقال لأي من برشلونة أو باريس سان جيرمان.

يذكر أن كيميتش أصبح القائد الجديد للمنتخب الألماني، بعد الاعتزال الدولي للقائد السابق إلكاي جوندوجان.