الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف يحيى عطية الله من مباراة جورماهيا

يحيى عطية الله، فيتو
يحيى عطية الله، فيتو

الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا السبت القادم، بعد شكواه من آلام عضلية عقب مباراة الذهاب. 

وينتظر مروان عطية لاعب الأهلي، جلسة مع مسئولي ناديه لتعديل عقده ماليا، وذلك عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم ٢٧ سبتمبر الجاري، حيث يرغب اللاعب في تمديد وتعديل عقده ماليا. 

 

الخطيب وكولر يبحثان صفقات الميركاتو الصيفي

كما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الساعات القادمة لبحث جديد صفقات الميركاتو الصيفي، حيث يرغب كولر في التعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم الجانب الهجومي للفريق في الموسم الجديد. 

كما استفسر مارسيل كولر عن شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وأبلغه مسئولو الأهلي بأن الأمر لم يحسم بعد خاصة أن هناك مشاورات لحسم هذا الملف. 

وقرر كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة العودة أمام جورماهيا الكيني. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر اخبار الأهلي مارسيل كولر المدير الفني محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بطولة الدوري الممتاز جورماهيا الكيني

مواد متعلقة

الخطيب يجتمع مع كولر لبحث جديد صفقات الميركاتو

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

الأكثر قراءة

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

السياحة والآثار تكشف تفاصيل حادث انجراف 3 غواصين من أيرلندا بمرسى علم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

خلاف بين جوميز والزمالك بسبب صفقة المدافع

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 مليارديرات زادت ثروتهم حتى منتصف سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

المزيد
الجريدة الرسمية