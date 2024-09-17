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أخبار مصر

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن تنظيم دخول الطلاب ببداية العام الجديد

طلاب المدارس
طلاب المدارس
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير المديرية، تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

 

تعليم العاصمة تعلن عن تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل للعام الدراسي

 وأكد " مدير المديرية " أن الهدف من عملية التنظيم هو أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد والذى يعتبر أولى مسئوليتنا.

وأضاف أنه لابد من ضرورة شعور الأسرة المصرية بالاطمئنان على أبنائها أثناء وجودهم في المدارس مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة لجميع الطلاب

 العام الدراسي الجديد 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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