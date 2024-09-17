مروان عطية ينتظر جلسة تعديل عقده بعد السوبر الإفريقي

الأهلي ، ينتظر مروان عطية لاعب الأهلي جلسة مع مسئولي ناديه لتعديل عقده ماليا، وذلك عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم ٢٧ سبتمبر الجاري حيث يرغب اللاعب في تمديد وتعديل عقده ماليا.

كما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة لبحث جديد صفقات الميركاتو الصيفي حيث يرغب كولر في التعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم الجانب الهجومي للفريق في الموسم الجديد.

كما استفسر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد وابلغه مسئولي الأهلي بأن الأمر لم يحسم بعد خاصة وأن هناك مشاورات لحسم هذا الملف.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة العودة أمام جورماهيا الكيني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.