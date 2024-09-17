51 فدانًا، تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (51 فدانًا.. تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة).
وتفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزامًا بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الإنشاءات.
واستمع وزير العدل، في أثناء الجولة التفقدية، لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني؛ للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
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