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51 فدانًا، تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة (إنفوجراف)

مدينة العدالة بالعاصمة
مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (51 فدانًا.. تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وتفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزامًا بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الإنشاءات.

واستمع وزير العدل، في أثناء الجولة التفقدية، لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني؛ للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

May be an image of ‎7 people and ‎text that says "‎51 فدانً. تفاصيل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة هر_تههتدلاانانن تتمتع ببنية تحتية 色 رقمية وتكن.نولوجية تقع في محيط الحي الحكومي ومجلسى النواب والشيوخ 51 فدانَا مساحة المدينة -1 مجمعًًا مركزيًا للمحاكم يضم مجلس.الدولة تظم المحكمة الدستورية.العليا محكمة.النقض. هيثة النيابة الإدارية. 2-مبتى خظالک المجلس الأعلى للجهات هيئة قضايا الدولة. والهيئات القضائية. رية مأمورية استئناف القاهرة. المحكم المحكمة الاقتصادية. الضياف.الضيافة محكمة الأسرة.والطفل أكاديمية القضاة GOV.EG WWWIDSC.GOV.EG هيئة القضاء العسكري المصدر وزارة.العدل‎"‎‎


 

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