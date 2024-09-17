الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظ المنيا يتابع تنفيذ إزالة عمارة مخالفة بمغاغة ويشدد على تطبيق القانون

إزالة عمارة مخالفة
إزالة عمارة مخالفة بمغاغة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة  تنفيذ إزالة عمارة مخالفة بمغاغة ويشدد على تطبيق القانون.

يأتي ذلك تنفيذ قرار إزالة عمارة مخالفة مكونة من دور أرضي وسبعة طوابق علوية، تم بناؤها على طريق مصر أسوان الزراعي في تقسيم غير معتمد. ويأتي هذا التحرك الحاسم بعد محاولات سابقة لوقف الأعمال وإزالة المخالفات في المهد، إلا أن المخالف، تجاهل القانون واستمر في أعمال البناء، ليتم في النهاية إزالة البرج بالكامل دون خسائر في الأرواح، وبحضور قوات الشرطة وكافة الأجهزة التنفيذية.

رسالة قوية لجميع المخالفين

 

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي كرسالة قوية لجميع المخالفين، مفادها أن الدولة لن تتهاون مع من يخالف قانون التصالح وتقنين الأوضاع. كما شدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بشكل صارم لكل من يتجاوز القانون، بما يضمن الحفاظ على النظام العمراني والتخطيط الحضري بالمحافظة.

يُذكر أن المبنى المخالف قد تم الشروع في بنائه بعد صدور قانون التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة في ديسمبر 2023، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك بشكل حاسم لتنفيذ الإزالة، حفاظًا على القانون والنظام.
 

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