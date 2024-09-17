دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتفوق تاريخيا على ميلان قبل موقعة الليلة

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان الإيطالي، بملعب سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوز الكاسح للروسونيري ميلان على ضيفه فينيسيا قبل أيام برباعية نظيفة، إلا أنه يخوض أول اختبار حقيقي له هذا الموسم، عندما يستضيف ليفربول، في مواجهة لاختبار مدى قوة الفريق وقدرته على مواجهة الموسم الحالي.

ويخوض ميلان مباراته الأولى بدوري الأبطال في عقر داره وبين جماهيره على ملعب سان سيرو، لكن التاريخ يقف في وجه أصحاب الأرض قبل موقعة الريدز.

كفة ليفربول التاريخية تتفوق على ميلان

رغم أن مواجهات ميلان وليفربول نادرة الحدوث بدوري الأبطال، إلا أن أبرز لقاءات البطولة عبر التاريخ كانت من نصيب هذا الثنائي.

أول لقاء جمعهما كان في النهائي التاريخي لدوري الأبطال، الذي أقيم في إسطنبول نسخة 2004-2005، حيث نجح ميلان في الخروج من الشوط الأول بثلاثية بيضاء.

وبعد الاستراحة، قلب الريدز الطاولة بتسجيل ثلاثية في 6 دقائق، لينتهي اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، ثم لجأ الفريقان الطرفين لركلات الترجيح التي ابتسمت لليفربول بنتيجة 3-2، ليتوج ليفربول بطلا لهذه النسخة.

وبعد موسمين، ضرب الفريقين موعدا جديدا في نهائي البطولة للمرة الثانية، في نهائي أقيم باليونان، وتمكن الروسونيري من الانتقام من هزيمة إسطنبول.

فيليبو إنزاجي سجل هدفين منح بهما ميلان انتصارا ثمينا بنتيجة 2-1، ليحصد الفريق الإيطالي اللقب ويثأر من هزيمته.

وفي موسم 2021-2022، وقع الفريقان في مجموعة واحدة بدوري الأبطال، وكانت المباراة الأولى بملعب أنفيلد، وحقق الريدز انتصارا صعبا 3-2.

ورغم نجاح ميلان في العودة والخروج بالشوط الأول فائزا 2-1، إلا أن ليفربول سجل عبر صلاح وهندرسون لتنتهي بفوز الفريق الإنجليزي 3-2.

وفي لقاء الإياب على ملعب سان سيرو، قلب الريدز الطاولة مجددا بعد تقدم ميلان، لتنتهي بخسارة جديدة 2-1.

وفي العموم، تقابل الطرفان 4 مرات، كان الفوز من نصيب ليفربول في 3 منها، وانتصر ميلان في مباراة واحدة، وسجل الريدز 12 هدفا مقابل 10 فقط لميلان.