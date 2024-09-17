الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس "العربية للتصنيع": استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المجتمع المدني

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع  اهتمام الهيئة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بمصانعها وشركاتها المختلفة،لتلبية كافة احتياجات المجتمع المدني من المنتجات والمستلزمات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية فضلا عن خدمات ما بعد البيع. 

وأضاف ان  الهيئة العربية للتصنيع -الظهير الصناعي للدولة المصرية- تهتم بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار "صنع في مصر" في كافة منتجاتها الصناعية.

جاء ذلك في اطار، توقيع بروتوكول تعاون بين مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ويمثله في التوقيع اللواء أ.ح دكتور مهندس "عمرو عبد العزيز" رئيس مجلس إدارة المصنع، وبين نادى الزهور ويمثله في التوقيع المستشار دكتور  "محمد الدمرداش" رئيس نادى الزهور نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية،والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية.

وتتضمن نقاط التعاون تقديم خدمات متكاملة  متعددة منها،  تقديم الدعم الفني والتعاون في تنفيذ متطلبات ومطالب نادي الزهور الرياضي من ( تجهيزات – انشاءات  – معدات – توريدات - تركيبات معدنية / كهربائية – مصاعد – دراجات هوائية – دراجات كهربائية – اسكوترات– عربات جولف – أثاثات -... )، وتوفير مطالب أعضاء النادى من منتجات المصنع بأسعار مميزة تنافسية وتوفير أنظمة التقسيط المتنوعة، واقامة معارض دورية بمقر النادى لمنتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة، وباقي مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وكذا تنفيذ التدريب  العملى لأبناء الأعضاء من طلبة كليات الهندسة والفنون التطبيقية والتجارة والكليات المرتبطة بمحاور عمل المصنع وغيرهم ودعم تنفيذ مشروعات التخرج ارتباطا بنشاط مصنع قادر الصناعى،وايضا تطوير التعاون دوريًا بما يستجد من موضوعات مشتركة.

مصانع الهيئة العربية للتصنيع


يذكر أن مصنع قادر للصناعات المتطورة،يعد من أقدم مصانع الهيئة العربية للتصنيع،ومن أقدم مصانع مصر والشرق الأوسط،حيث تأسس عام 1949، ويرتكز  على الصناعات الهندسية المرتبطة بتشغيل جميع أنواع الخامات ( معدنية / غير معدنية ) وتجهيز المركبات والمقطورات والمعدات وأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية بواسطة عدد (8) خط إنتاج رئيسي وأكثر من (15) خط إنتاج فرعى ( عالي الدقة / الجودة ) ومنتجات مدنية متنوعة.

اما نادى الزهور الرياضي، يعد من الأندية الرياضية البارزة في جمهورية مصر العربية، وله تاريخ طويل في المجال الرياضي.والمحاور الإجتماعية  حيث  تأسس النادي في عام 1982، وكان من الأندية التي لعبت دورًا مهمًا في تطوير الرياضة في مصر بفرعيه ( مدينة نصر – التجمع الخامس )  وذو  تاريخ عريق في مجال الخدمة المجتمعية والإدارة المتكاملة والأنشطة القومية.

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