الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 2025

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

بعد نجاحها الكبير في مسلسل لحظة غضب في رمضان الماضي، تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك في ماراثون رمضان الدرامي لعام 2025 من خلال مسلسل يحمل اسم الوهم.

تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 

والمسلسل مصنف بأنه رعب وتشويق، وينتمي إلى المسلسلات الطويلة حيث أنه سيتكون من 30 حلقة.

ومسلسل صبا مبارك في رمضان من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج وسيتم البدء تصويره في الفترة المقبلة. 

وكانت صبا مبارك في الآونة الأخيرة مشغولة بتصوير عمل آخر مع المخرج وائل فرج وهو مسلسل وتر حساس الذي يتكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد غزي والفنان أحمد جميل سعيد والفنان أحمد عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

تكريم صبا مبارك في مهرجان الفضائيات العربية 

وكانت إدارة مهرجان الفضائيات العربية قد كرمت في دورة المهرجان الـ 15، الفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة الأردنية صبا مبارك الفنانة صبا مبارك الوهم تكريم صبا مبارك صبا مبارك مسلسل صبا مبارك

مواد متعلقة

مسلسل ديبو يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على يانجو بلاي

هند صبري في باريس من أجل البحث عن علا 2

مسلسل برغم القانون الحلقة الأولى، اختفاء زوج إيمان العاصي

أشهر 10 أغاني في حب النبي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

أعطاها لي منظم حفلات في أمريكا، تفاصيل جديدة في تحقيقات سعد الصغير

تعرف على موقف يحيى عطية الله وأشرف داري من السوبر الإفريقي

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم، تعرف على تفاصيل ومحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محمود بنتايج خارج قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي وجوميز غير مقتنع باللاعب

منوعات

المزيد

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات

"الإسكان" تطرح عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد

المزيد

انفوجراف

الإمارات في المقدمة.. أكثر 10 دول جذبا للأثرياء خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية