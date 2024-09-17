تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 2025

بعد نجاحها الكبير في مسلسل لحظة غضب في رمضان الماضي، تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك في ماراثون رمضان الدرامي لعام 2025 من خلال مسلسل يحمل اسم الوهم.

تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان

والمسلسل مصنف بأنه رعب وتشويق، وينتمي إلى المسلسلات الطويلة حيث أنه سيتكون من 30 حلقة.

ومسلسل صبا مبارك في رمضان من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج وسيتم البدء تصويره في الفترة المقبلة.

وكانت صبا مبارك في الآونة الأخيرة مشغولة بتصوير عمل آخر مع المخرج وائل فرج وهو مسلسل وتر حساس الذي يتكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد غزي والفنان أحمد جميل سعيد والفنان أحمد عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

تكريم صبا مبارك في مهرجان الفضائيات العربية

وكانت إدارة مهرجان الفضائيات العربية قد كرمت في دورة المهرجان الـ 15، الفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب.