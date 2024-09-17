الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها

قطار
قطار
ads

 قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة. 

وتزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس من أمس الإثنين 16/ 9 / 2024.

على النحو الآتي: 

- اعتبارًا من يوم 20 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (مكيف)  القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 21 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (مكيف)  مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 1 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 2 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديدية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

الأكثر قراءة

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

أعطاها لي منظم حفلات في أمريكا، تفاصيل جديدة في تحقيقات سعد الصغير

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

تعرف على موقف يحيى عطية الله وأشرف داري من السوبر الإفريقي

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة ليفربول وميلان والقناة الناقلة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

وزن ثقيل السبب، حقيقة سقوط مصعد بمستشفى خاص ببنها

منوعات

المزيد

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات

"الإسكان" تطرح عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد

المزيد

انفوجراف

الإمارات في المقدمة.. أكثر 10 دول جذبا للأثرياء خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية