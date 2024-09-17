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ثقافة وفنون

أحلام تصل الرياض للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو)

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

وصلت الفنانة الإماراتية أحلام إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 94.

ونشرت أحلام فيديو للحظة وصولها إلى الرياض وعلقت: جيتكم من دار زايد لدار بوفهد، أشارككم هذي اللحظات التاريخية نبشركم ولله الحمد لله طيارتنا وصلت قلب الرياض.

 

حفل أحلام بالرياض

 

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفلا على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية ضمن حفلات جولة المملكة.

 

وغنت أحلام الشامسي أغنية "من بادي الوقت" لفنان العرب محمد عبده، مُعبرة عن وفائها لأستاذها الذي تعلمت منه.

 

 

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أحلام المطربة الإماراتية أحلام الشامسي الرياض السعودية اليوم الوطني السعودي

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