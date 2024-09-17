أحلام تصل الرياض للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو)

وصلت الفنانة الإماراتية أحلام إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 94.

جيتكم من دار زايد 🇦🇪 لدار بوفهد 🇸🇦

أشارككم هذي اللحظات التاريخية

نبشركم ولله الحمدلله #طياراتنا_وصلت.. قلب الرياض



🇸🇦✈️#طياراتنا_وين_وصلت @Turki_alalshikh pic.twitter.com/BV45tn4joG — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) September 17, 2024

ونشرت أحلام فيديو للحظة وصولها إلى الرياض وعلقت: جيتكم من دار زايد لدار بوفهد، أشارككم هذي اللحظات التاريخية نبشركم ولله الحمد لله طيارتنا وصلت قلب الرياض.

حفل أحلام بالرياض

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفلا على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية ضمن حفلات جولة المملكة.

وغنت أحلام الشامسي أغنية "من بادي الوقت" لفنان العرب محمد عبده، مُعبرة عن وفائها لأستاذها الذي تعلمت منه.