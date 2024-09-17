بعد تصالح أسرة الضحية، تفاصيل قرار المحكمة بشأن قضية نجل الفنان أحمد رزق

قضت محكمة جنح أكتوبر، بانقضاء دعوى المتهم فيها نجل الفنان أحمد رزق بالتصالح بعد تنازل أسرة المجني عليه عن الحق المدني، في اتهامه بدهس عامل دليفري داخل كومبوند بمدينة ٦ أكتوبر.



تصالح الطرفين أمام المحكمة

وكشف عماد، والد علاء عامل الدليفري، ضحية حادث نجل الفنان أحمد رزق، أنه تم التصالح مع الفنان، مشيرا إلى أنه اعتبر نجل الفنان أحمد رزق مثل ابنه، وقرر التنازل لوجه الله.

وأضاف أن المحامي سوف يتم تقديم المستندات الخاصة بالتنازل في الجلسة القادمة، مشيرا إلى أن الفنان أحمد رزق قال أثناء جلسة الصلح، إن نجله حرص على صوم 60 يوما متتالية كفارة القتل الخطأ رغم التنازل.

وكشف ياسر شوقي محامي عامل الدليفري ضحية نجل الفنان أحمد رزق، الذي دهسه داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، أنه تم الاتفاق على التصالح والتنازل بين الطرفين.

وأشار "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن أسرة المجني عليه تنازلت بشكل قانوني عن الدعوى المدنية التي كان يطالب فيها بتعويض مدني 5 ملايين جنيه، وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين، ولكن المحكمة سوف تقول كلمتها في جلسة المحاكمة المفترض انعقادها يوم 5 سبتمبر.

الاتهامات الموجهة لنجل أحمد رزق من النيابة

وكانت النيابة العامة، قد أحالت قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، وذلك بعد وفاة عامل دليفري متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجته النارية، بدراجة نجل الفنان النارية بطريق الشيخ زايد.

استدعاء نجل الفنان أحمد رزق

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.

وكشفت التحقيقات عن وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إذ دخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها فترة بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من باشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفى يوم الجمعة 19 يوليو وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة.

ورصدت كاميرات المراقبة في حادث نجل الفنان أحمد رزق، عن سير ابن الفنان عكس الاتجاه بطريق 6 أكتوبر، ما أدى إلى اصطدامه بعامل دليفري، وإصابته.

وتحفظت أجهزة الأمن على نجل الفنان أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري، ثم أصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيله.

حادث مروري في أكتوبر

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، وعمر محمد 15 عامًا، طالب مصاب؛ وأثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عامًا.