استعدادا للعام الدراسي، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع بمديري الإدارات وموجهي العموم

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أمس الإثنين، مع مديري الإدارات، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم، بحضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك في إطار استعدادات المنطقة ومعاهدها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

كما هنأ رئيس المنطقة الحضور بالعام الدراسي الجديد وبمولد النبي، وأهمية هذه الذكرى العطرة في نفوس المسلمين، وتأثير ميلاد النبي ﷺ في مسيرة البشرية والتاريخ الإنساني.

وخلال اللقاء، اطمأن على جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب، وبحث آليات العمل خلال الفترة القادمة، والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، وسد العجز والانتهاء من الانتدابات الكلية والجزئية.

وأكد أهمية المتابعة الجادة من قبل مديري الإدارات خلال هذه الفترة، وإعداد تقارير عن جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب بالشكل الذي يليق بمؤسسة الأزهر الشريف.