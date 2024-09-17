نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر الفيديو كونفرنس

عقد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية؛ لانطلاق المبادرة الرئاسية " بداية " لتنمية الإنسان المصري، والتي سوف تنطلق بسوهاج اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر.

نائب المحافظ يشدد على توفير كل الدعم للجهات الشريكة فى المبادرة

وأكد نائب المحافظ تنفيذ توجيهات المحافظ، بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ المبادرة، وتحقيق أهدافها، والتي تأتي انعكاسا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد 65 عاما.

ووجه "عبد الهادي" رؤساء الوحدات المحلية بتنسيق العمل مع المديريات المختلفة، والجهات الشريكة؛ لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية بأسلوب تشاركي؛ لضمان عدالة التوزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا.

ومن جانبهم أكد رؤساء الوحدات المحلية على الاستعداد التام لتنفيذ المبادرة الرئاسية " بداية "، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها.