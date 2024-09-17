طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن أزمة المطرب عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى عادية، حيث إن الأزمات والمشاجرات الفنية موجودة منذ الماضي، وفي بعض الأحيان تصل للمشادات.

بعد أزمة عمرو دياب.. أزمات الفن قديمة جديدة

ولفت إلى أنه على سبيل المثال الموسيقار جمال سلامة كان دائم الهجوم على الفنان محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي عندما اختلف مع أم كلثوم هاجمها، وغيرهم الكثير.

معارك خارج الرقعة الفنية

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، للأسف ما يحدث من الفنان هو تبديد للطاقة، فالفنان هو من يقدم عمل فني، ففي النهاية كلنا طاقات، فلابد من وضع الطاقة في مكانها الطبيعي لتبدع، أو ستجد نفسك داخل معارك خارج الرقعة الفنية.

قصة تفوق عمرو دياب

وأوضح الشناوي، أن صمت عمرو دياب أمام الأزمات له نتائج، فعمرو دياب في القمة منذ 40 عامًا، وهذا اختراق لحاجز الزمن، فالمطربين معدل تغيرهم كثير، لكن الهضبة استمر وأصبح أغلى وأنجح مطرب في الوطن العربي، فنجاحه بيتكم عنه.