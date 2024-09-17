الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

عمرو دياب وعمرو مصطفى،
عمرو دياب وعمرو مصطفى، فيتو

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن أزمة المطرب عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى عادية، حيث إن الأزمات والمشاجرات الفنية موجودة منذ الماضي، وفي بعض الأحيان تصل للمشادات.

 

بعد أزمة عمرو دياب.. أزمات الفن قديمة جديدة 

 

ولفت إلى أنه على سبيل المثال الموسيقار جمال سلامة كان دائم الهجوم على الفنان محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي عندما اختلف مع أم كلثوم هاجمها، وغيرهم الكثير.

معارك خارج الرقعة الفنية

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، للأسف ما يحدث من الفنان هو تبديد للطاقة، فالفنان هو من يقدم عمل فني، ففي النهاية كلنا طاقات، فلابد من وضع الطاقة في مكانها الطبيعي لتبدع، أو ستجد نفسك داخل معارك خارج الرقعة الفنية.

رد ناري من تامر حسين على اتهامات عمرو مصطفى بسرقة لحنه (خاص)

عمرو دياب vs «أنغامي».. القصة الكاملة للتعاقد والبث الحصري لأعمال الهضبة وحتى حذف أغاني شركته.. وهذا مصير الألبومات المحذوفة

قصة تفوق عمرو دياب 

وأوضح الشناوي، أن صمت عمرو دياب أمام الأزمات له نتائج، فعمرو دياب في القمة منذ 40 عامًا، وهذا اختراق لحاجز الزمن، فالمطربين معدل تغيرهم كثير، لكن الهضبة استمر وأصبح أغلى وأنجح مطرب في الوطن العربي، فنجاحه بيتكم عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طارق الشناوي الهضبة عمرو دياب عمرو مصطفي ام كلثوم

مواد متعلقة

عمرو دياب vs «أنغامي».. القصة الكاملة للتعاقد والبث الحصري لأعمال الهضبة وحتى حذف أغاني شركته.. وهذا مصير الألبومات المحذوفة

رد ناري من تامر حسين على اتهامات عمرو مصطفى بسرقة لحنه (خاص)

أين أغاني الهضبة؟، اختفاء ألبومات عمرو دياب من منصة أنغامي يثير الجدل

الأكثر قراءة

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

الأهلي يكافئ حارسه محمد الشناوي بعقد تاريخي لمدة 4 سنوات

ads

منوعات

المزيد

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية