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الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لعضوية لجان المحكمين

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لعضوية لجان المحكمين في الدورة الرابعة عشر (2022-2025)، وذلك لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية الذين لم يسبق لهم التسجيل في نظام اللجان العلمية والمحكمين.

بالإضافة إلى الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال الدورة الرابعة عشر. وذلك طبقا لما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 16/9/2024 بشأن اللجان العلمية. على ان يتم التقدم بدأ من 16/9/2024 ولمدة شهر بـ الضغط هنا، وينتهي في يوم الخميس 17/10/2024. 

وطالب البيان أعضاء هيئة التدريس الذين لم يحدثوا بياناتهم تسجيل الدخول على حساباتهم الخاصة، وتحديث بياناتهم والحفظ لإبداء الرغبة في الانضمام للجان المحكمين في الدورة الرابعة عشر، علمًا بأنه في حال فقدانهم لكلمة المرور الخاصة بحساباتهم الشخصية على النظام استرجاع كلمة المرور عن طريق إتباع الآتي:  

1- الدخول على الموقع بالرابط الاتي (scicom.scu.eg) ثم اختيار "تسجيل الدخول" من القائمة الرئيسية (أقصى يمين الصفحة).

2- يتم الضغط على رابط "هل نسيت معلومات الدخول؟"

3- يظهر المتصفح امكانية إدخال البريد الإلكتروني أو الرقم القومي باللغة الإنجليزية لاسترجاع معلومات الدخول.

4- الضغط على التأكد من البيانات.

5- يقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على بيانات الدخول وذلك على البريد الإلكتروني المسجل على النظام مع إظهار البريد الإلكتروني ليتمكن العضو من مراجعة بريده الإلكتروني المذكور (برجاء مراجعة Inbox and Spam/Junk).

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