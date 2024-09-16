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وكيلة صحة قنا تتفقد مستشفى أبوتشت المركزي وتعقد اجتماعا مع رؤساء الأقسام

قنا، فيتو
قنا، فيتو

كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فريقا من المديرية بتفقد سير العمل بمستشفى أبو تشت المركزي وإعداد تقرير مفصل عن أهم السلبيات الموجودة وخطة لتلافي معوقات العمل.

إدارة بنوك الدم بقنا

وأشار إلى أن الفريق تشكل بقيادة الدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة يرافقها مدير عام إدارة الصيدلة، مدير إدارة بنوك الدم، مدير إدارة مكافحة العدوى، عضو إدارة العلاجي، عضو إدارة الحوكمة ومسئول المستلزمات الطبية ومسئول الصيانة بالمديرية والصحة والسلامة المهنية

 

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وقال إنه تم المرور على أقسام المستشفى ومتابعة سير العمل وحصر نواقص الادوية للبدء في توفير الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى.

 كما ناقش الفريق المشاكل والتحديات التي تواجه المستشفى  للعمل علي حلها.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة والمرور الدوري علي كافة المنافذ الطبية بالمحافظة.

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