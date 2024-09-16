محافظ قنا يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد عبد الرحيم القنائي

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، الذي أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب العمدة مبارك عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، ولفيف من أهالي المحافظة.



التهنئة لرئيس الجمهورية

قدم محافظ قنا، خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري، ولأهالي محافظة قنا بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا ضرورة الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم من هذه الذكرى العطرة، القدوة الحسنة والقيم السامية في إرساء قيم الحق والعدل والعمل وبذل مزيد من الجهد والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة لدولتنا المصرية العريقة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

فقرات الحفل

بدأ الاحتفال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ عبد السلام إبراهيم محمد، ثم كلمة الأوقاف لفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، التي أشار فيها إلى أن الاحتفال بمولد القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحقائق السيرة النبوية والرسالة المحمدية لكى نحيي سيرته العطرة فى جميع جوانب الحياة، كما تحدث عن فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فهى من أقرب القربات، وأعظم الطاعات، فمَن تمسّك بها فاز بالسعادة في الدنيا، وغُفر ذنبه في الآخرة، ثم تلاها كلمة الأزهر الشريف ألقاها فضيلة الشيخ محروس عمار مدير عام منطقة وعظ قنا، حيث نقل تهنئة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للحضور بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية، التي ينشدها فضيلة الشيخ علاء أحمد محمود.

وعلى هامش الاحتفال كرم محافظ قنا، 4 من أوائل الدفعة الأولى من خريجي مركز إعداد محفظى القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف، وقام بتسليمهم شهادات التقدير.