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رياضة

استقلال الإيراني يفوز على الغرافة القطري 3-0 بكأس النخبة الآسيوي

فريق استقلال، فيتو
فريق استقلال، فيتو

فاز فريق استقلال الإيراني على نظيره الغرافة القطري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

وجاء هدف استقلال عن طريق عبد الله يوسف لاعب الغرافة بعد تسجيل هدف ذاتي في مرماه بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وأضاف رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 79، وأحرز أراش رضا فاند الهدف الثالث لفريق استقلال بالدقيقة 88.  

تشكيل الغرافة لمواجهة استقلال 

في حراسة المرمى: خليفة أبو بكر.

خط الدفاع: عبد الله يوسف، ماتياس ناني، سيدو سانو، جانج هيونج سوو.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد محمد الجانحي، وعاصم ماديبو، فابريسيو دياز

خط الهجوم: فلورينيل كومان، وخوسيلو

تشكيل استقلال أمام الغرافة 

فرق المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أندية: العين، السد، النصر السعودي، الغرافة القطري، الهلال السعودي، الوصل الإماراتي، أهلي جدة، الريان القطري، الشرطة العراقي، باختاكور الأوزبكي، الاستقلال وبرسبوليس الإيرانيين.

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استقلال استقلال الإيراني الغرافة القطري دوري النخبة الآسيوي عبدالله يوسف

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