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رياضة

خالد الغندور يطلب عرض أحمد فتوح على طبيب نفسي

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

أكد خالد الغندور أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتاج إلي طبيب نفسي يساعده علي الخروج من أزمته، موضحًا أنه بنسبة كبيرة اللاعب خارج حسابات الأبيض في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

أضاف الغندور: "أحمد فتوح عشان يرجع بشكل طبيعي للمشاركة مع الزمالك محتاج فترة ودكتور نفسي من أجل الخروج من الحالة التي يعيشها".

تابع الغندور: "أحمد فتوح ربنا ابتلاه ومحتاج يخرج من الحالة الموجود عليها لأن أمامه وقت كبير لاستعادة مستواه المعهود".

وواصل الغندور: "فتوح مر بفترات صعبة في حياته وكان أبرزها مشكلة تجديد عقده مع الزمالك واللاعب محتاج يراجع نفسه".

واستكمل الغندور: "أحمد فتوح من المواهب الكبيرة في  مصر ومحتاج يركز أكثر".

وقال مصدر إن أحمد فتوح لن ينتظم في مران الزمالك خلال الفترة المقبلة حتى الانتهاء من أزمته ومحاولة الصلح مع أسرة الضحية. 

إخلاء سبيل أحمد فتوح

وقررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

 

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

من ناحية أخرى، كشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.

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احمد فتوح الزمالك خالد الغندور السوبر الأفريقي الأهلي

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