هيئة الدواء: توفير 133 مليون عبوة دواء في الصيدليات لـ 364 مستحضرا
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ 364 مستحضر في السوق بحجم عبوات يبلغ 133 مليون عبوة دواء منذ بداية أغسطس الماضي
ضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.
تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
SUGARLO FCT PLUS 50/ 850MG 30, CONCOR 5 PLUS FILM C.TABS 5MG 30, UR-AID SACHET EFF 12 5G, PRISOLINE DROPS E.E.N 15ML, GLUCOVANCE FILM C.TABS 5MG
وأكدت هيئة الدواء المصرية انه إذا كان لدي أي مواطن استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.
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