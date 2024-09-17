"الصحفيين" تنظم حلقة بحثية لإعداد تقرير الحريات
تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات حلقة بحثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، اليوم الثلاثاء بمقر النقابة.
إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين
ويشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الصحفيين أعضاء لجنة الحريات، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.
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