تفاصيل التعاون الفني الأول بين مصطفى حجاج وجاد شويري (فيديو)

طرح الفنان مصطفي حجاج أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري، والتي جاءت بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفي حجاج و جاد شويري، من كلمات محمد الشافعي والحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس

وتم تصوير فيديو كليب مصطفي حجاج وجاد شويري في الصحراء بإطلالات صيفية.

تفاصيل أغنية بنجيب القرش

ومؤخرا طرح الفنان مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة “بنجيب القرش” وشاركه الغناء حاتم عمور، وذلك على منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بنجيب القرش لمصطفي حجاج وحاتم عمور من كلمات مصطفي حسن ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع موسيقي أماديو وميكس وماستر وإنتاج هاني محروس.

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