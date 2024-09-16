نقابة المحامين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام

واصلت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

مقابلات شخصية لمحامي الجدول العام

كما تستكمل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16/ 9/ 2024، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.