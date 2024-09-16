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سياسة

نجاد البرعي يدعم فكرة إجراء «الصحفيين» مناقشات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نجاد البرعي، فيتو
نجاد البرعي، فيتو

تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية،  خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز».

تعديلات على قانون الحبس الاحتياطي

وقال «البرعي»، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أجري أمس تعديلات على الجزء الأهم من قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا الى أن التعديلات يتم رفعها إلى الرئيس السيسي.

دعم وتأييد نقابة الصحفيين في موقفها تجاه قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف: « أول مرة يتم وضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التي قالها ضياء الدين داوود وهى أن نقابة الصحفيين تجري  مناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق الدعم والتحية والتقدير».

ولفت إلي أن مذكرة نقابة الصحفيين قدمت نصوصا وتعديلا على النصوص، وليس فقط انتقادات.

وأضاف قائلًا: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي طرحها  الرئيس السيسي وهي ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة».

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وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي».

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