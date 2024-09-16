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إجراء ١١ عملية قسطرة ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 وأعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام في إجراء ١١ قسطرة قلبية، ٤ علاجية بالإضافة إلي ٧ تشخيصية وذلك ضمن خطة مديرية الصحة للقضاء علي قوائم الانتظار وتقديمها نموذج من العمليات الحرجة ذات المهارة العالية.

مستشفي قنا العام

وأشار وكيل الوزارة إلي تعاقد  مستشفي قنا مع أساتذة الطب من شتى الجامعات الحكومية بهدف دعم الخدمات العلاجية وتنفيذ العمليات الجراحية ذات المهارات العالية والتي كانت تقدم سابقًا للمرضي في المحافظات المجاورة وذلك وفقا للجهود المختلفة والخطة التي يشرف عليها كلًا من الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام

مشيرًا إلي دعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا للمنظومة الصحية بالمحافظة والارتقاء بكافة جوانبها.

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