تعرف على أسعار تذاكر قطارات درجة رجال الأعمال

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد، بيانا بأسعار بعض قطارات الوجه القبلي سواء قطارات عادية أو مكيفة للتيسير على الركاب ومستخدمي السكك الحديد.

وجاءت الأسعار كما يلي

أسعار تذاكر قطارات (VIP)

القاهرة/بني سويف درجة أولى 100 جنيه، درجة ثانية 75 جنيهًا.

القاهرة/المنيا درجة أولى 155 جنيهًا، درجة ثانية 115 جنيهًا.

القاهرة/أسيوط درجة أولى 195 جنيهًا، درجة ثانية 135 جنيهًا.

القاهرة/سوهاج درجة أولى 220 جنيهًا، درجة ثانية 155 جنيهًا.

القاهرة/قنا درجة أولى 265 جنيهًا، درجة ثانية 175 جنيهًا.

القاهرة/الأقصر درجة أولى 280 جنيهًا، درجة ثانية 190 جنيهًا.

القاهرة/أسوان درجة أولى 335 جنيهًا، درجة ثانية 215 جنيهًا.

أسعار تذاكر قطارات (الإسباني)

القاهرة/بني سويف درجة أولى 60 جنيهًا، درجة ثانية 45 جنيهًا.

القاهرة/المنيا درجة أولى 90 جنيهًا، درجة ثانية 70 جنيهًا.

القاهرة/أسيوط درجة أولى 120 جنيهًا، درجة ثانية 85 جنيهًا.

القاهرة/سوهاج درجة أولى 130 جنيهًا، درجة ثانية 100 جنيه.

القاهرة/قنا درجة أولى 155 جنيهًا، درجة ثانية 115 جنيهًا.

القاهرة/الأقصر درجة أولى 165 جنيهًا، درجة ثانية 120 جنيهًا.

القاهرة/أسوان درجة أولى 200 جنيه، درجة ثانية 145 جنيهًا.