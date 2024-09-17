الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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بالشروط، وظائف جديدة بمترو الأنفاق وهذه مواعيد التقديم

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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وظائف المترو، طرحت شركة الخدمات المتكاملة المملوكة للسكك الحديد وظائف بمترو الأنفاق بالخطوط المختلفة، تشمل أفراد أمن إداري بمحطات المترو وعلى بوابات الدخول. 

وحددت الخدمات المتكاملة شروط للتقديم وهي:

أن يكون المتقدم من الذكور.

أن يكون سنه لا يتخطى 45 عاما.

أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

أماكن التقديم: 

وحددت الشركة أماكن للتقديم وهي مقر الشركة، وذلك من الأحد إلى الخميس.

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الدوريات العالمية الخدمات المتكاملة 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 وظائف بمترو الأنفاق الشركة

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