بالشروط، وظائف جديدة بمترو الأنفاق وهذه مواعيد التقديم
وظائف المترو، طرحت شركة الخدمات المتكاملة المملوكة للسكك الحديد وظائف بمترو الأنفاق بالخطوط المختلفة، تشمل أفراد أمن إداري بمحطات المترو وعلى بوابات الدخول.
وحددت الخدمات المتكاملة شروط للتقديم وهي:
أن يكون المتقدم من الذكور.
أن يكون سنه لا يتخطى 45 عاما.
أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
أماكن التقديم:
وحددت الشركة أماكن للتقديم وهي مقر الشركة، وذلك من الأحد إلى الخميس.
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