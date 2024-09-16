الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

فى الوقت الذي تتمرد فيه نساء عربيات على فكرة "ربة المنزل" ويتمسكن بتحقيق الذات من خلال العمل، برز على منصات التواصل الاجتماعي فى أوروبا، ترند أطلق عليه اسم "الزوجة التقليدية"، أو Tradwife#.

حملة غربية تروج لفكرة الزوجة التقليدية

والمقصود بالتريند المنتشر فى الغرب، مجموعة من النساء الغربيات الناشطات على الإنترنت واللائي يرين في "التخلي عن الوظيفة والبقاء في البيت لطهي الطعام وتنظيف المنزل ورعاية الأطفال وطاعة الزوج أساس حياة أسرية سعيدة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، يعتقد أن استخدام كلمة Tradwife بدأ خلال العقد الماضي، ولكن السبب في انتشاره يعود إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما خلال العام المنقضي.

نساء يكرسن حياتهن للأسرة بالمخالفة للأفكار الحقوقية

ويرى البعض في هذا الترند مجرد اختيار حر من لدن بعض النساء لتكريس جل وقتهن للأسرة، في حين يحذر منه آخرون يرون أنه يتقاطع مع أفكار يمينية متشددة، ومن شأنه تقويض الحقوق التي حاربت النساء من أجل نيلها.

وقالت إستيه ويليامز، وهي واحدة من "الزوجات التقليديات" المؤثرات على النت، في أحد المقاطع المصورة إن المصطلح يعني "سيدة تختار أن تعيش حياة تقليدية تكون فيها الأدوار الجندرية تقليدية للغاية، بحيث يخرج الرجل إلى العمل لإعالة أسرته، في حين تمكث المرأة في المنزل وتكون هي ربة البيت التي ترعاه وتعتني بالأطفال".