طلعت محرم قائما بأعمال مدير الكرة في المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تكليف طلعت محرم بمنصب القائم بأعمال مدير الكرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن محرم سيقوم بمهام مدير الكرة بجانب عمله مدربا عاما بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن محمد مكي.

جدول مباريات المقاولون في دوري المحترفين

القناة ضد المقاولون - الجولة الأولى

المقاولون ضد الداخلية - الجولة الثانية

سبورتنج ضد المقاولون - الجولة الثالثة

المقاولون ضد الاتصالات - الجولة الرابعة

بترول أسيوط ضد المقاولون - الجولة الخامسة

المقاولون ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة

المقاولون ضد بروكسي - الجولة السابعة

منتخب السويس ضد المقاولون - الجولة الثامنة

المقاولون ضد ديروط - الجولة التاسعة

أسوان ضد المقاولون - الجولة العاشرة

المقاولون ضد المنصورة - الجولة الحادية عشرة

راية ضد المقاولون - الجولة الثانية عشرة

المقاولون ضد وادي دجلة - الجولة الثالثة عشرة

طنطا ضد المقاولون - الجولة الرابعة عشرة

المقاولون ضد لافيينا - الجولة الخامسة عشرة

أبوقير للأسمدة ضد المقاولون - الجولة السادسة عشرة

المقاولون ضد السكة الحديد - الجولة السابعة عشرة

كهرباء الاسماعيلية ضد المقاولون - الجولة الثامنة عشرة

المقاولون ضد الترسانة - الجولة التاسعة عشرة