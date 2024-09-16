وزير السياحة والآثار يتفقد مبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية لمبني المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، وذلك للقاء الموظفين والعاملين بالقطاعات والإدارات المختلفة للمجلس والتعرف عن قرب على آليات ومستجدات سير العمل بأهم المشروعات الجارية.

وخلال الجولة، حرص وزير السياحة والآثار على التحدث مع عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة وموظفي المجلس، والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل بالمجلس والارتقاء بأنشطته.

وثمن المجهود الذي يقومون به لكشف المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة وتاريخها عبر الاكتشافات الأثرية التي يقومون بها بكافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، والدور الفعال لدفع حركة العمل والحفاظ على آثار مصر وتراثها الحضاري.

وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء والنهوض بالمجلس وإداراته وأنشطته المختلفة، واستمرار الجهد لتحقيق أفضل النتائج، وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل، مشيرًا إلى الاستعداد لتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن الوصول بمنظومة العمل لأعلى مستوياتها.



جولات وزير السياحة والآثار

ومن جانبهم، قام العاملون بالترحيب وتقديم التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، موجهين له الشكر على الدعم الكبير الذي يقدمه لملف الآثار، والذي سيعمل على تحفيزهم والقيام بمزيد من الاكتشافات والانتهاء من العديد من المشروعات الأثرية، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات.

مبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية

كما تضمنت الجولة تفقد عددًا من الإدارات والمكاتب الفنية لقطاعات المجلس، حيث اطَّلع على ما تقوم به هذه الإدارات من مهام لاسيما طرق وشروط تسجيل المباني والمواقع في عداد قائمة الأثار المسجلة.

كما عقد الوزير اجتماع مصغر مع الدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ناقشا خلاله مستجدات الأعمال بعدد من المشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها تمهيدًا لافتتاحها في أقرب وقت بالإضافة إلى مناقشة مشاريع التطوير وإعادة التأهيل لبعض المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية وتحسين التجربة السياحية بها.