عمرو البسيوني وكيلًا دائمًا لوزارة الثقافة وأمير نبيه مستشارًا للوزير

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا، بانتداب المُحاسب، عمرو البسيوني، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، للقيام بأعمال "الوكيل الدائم" لوزارة الثقافة، خلفًا لـ أمير نبيه تادرس، والذي صدر قرار بتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة.

معلومات عن عمر البسيوني

يُذكر أن المحاسب عمر البسيوني، حاصل على بكالوريوس تجارة -شعبة محاسبة- عام 1995، من جامعة القاهرة، وتدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى مهام رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، من يوليو 2023 وحتى يوليو 2024، بجانب عمله كرئيس للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية واستطاع خلال تلك الفترة إنجاز العديد من المشروعات الثقافية من حيث البنية التحتية ورفع كفاءتها.

وخلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، كُلف "البسيوني" بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إقليم القناة وسيناء الثقافي، إقليم وسط الصعيد الثقافي.

كما شارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى، منها: مؤتمر أدباء مصر، ليالي رمضان الثقافية، مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ابدأ حلمك، سينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.