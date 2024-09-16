الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد ارتفاعها 15%، رئيس رابطة تجار السيارات يكشف شرط انخفاض الأسعار

اسعار السيارات، فيتو
اسعار السيارات، فيتو

اسعار السيارات، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات: حدث زيادة في الأسعار ما بين 5 إلي 15% هذا العام.

 

تكاليف قطاع تجارة السيارات

وأضاف خلال برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": تشغيل قطاع السيارات مكلف من ضرائب وكهرباء وإيجارات لذلك لا يوجد تخزين للسيارات وكل ما هو موجود في المعارضات ماركات 2024/2025
 

انخفاض حركة البيع في سوق السيارات

ولفت: التاجر الذي كان يبيع 100 سيارة  لا يبيع 10 سيارات، وهذا يؤثر على حركة التجارة والبيع والربح في السوق.
 

ارتفاع جديد في أسعار السيارات الصينية خلال شهر سبتمبر

موعد انخفاض أسعار السيارات؟ رابطة المصنعين تجيب (فيديو)

ارتفاع أسعار السيارات 

وأشار: ضبط سوق السيارات في مصر يحتاج إلي توفير ما لا يقل عن 300 ألف سيارة سنويا، موضحًا أن قلة المعروض وتراجع الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن

رئيس رابطة تجار السيارات اسعار السيارات ارتفاع اسعار السيارات شعبة السيارات استيراد السيارات

مواد متعلقة

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

ارتفاع جديد في أسعار السيارات الصينية خلال شهر سبتمبر

موعد انخفاض أسعار السيارات؟ رابطة المصنعين تجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية