بعد ارتفاعها 15%، رئيس رابطة تجار السيارات يكشف شرط انخفاض الأسعار

اسعار السيارات، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات: حدث زيادة في الأسعار ما بين 5 إلي 15% هذا العام.

تكاليف قطاع تجارة السيارات

وأضاف خلال برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": تشغيل قطاع السيارات مكلف من ضرائب وكهرباء وإيجارات لذلك لا يوجد تخزين للسيارات وكل ما هو موجود في المعارضات ماركات 2024/2025



انخفاض حركة البيع في سوق السيارات

ولفت: التاجر الذي كان يبيع 100 سيارة لا يبيع 10 سيارات، وهذا يؤثر على حركة التجارة والبيع والربح في السوق.



ارتفاع أسعار السيارات