بعد ارتفاعها 15%، رئيس رابطة تجار السيارات يكشف شرط انخفاض الأسعار
اسعار السيارات، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات: حدث زيادة في الأسعار ما بين 5 إلي 15% هذا العام.
تكاليف قطاع تجارة السيارات
وأضاف خلال برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": تشغيل قطاع السيارات مكلف من ضرائب وكهرباء وإيجارات لذلك لا يوجد تخزين للسيارات وكل ما هو موجود في المعارضات ماركات 2024/2025
انخفاض حركة البيع في سوق السيارات
ولفت: التاجر الذي كان يبيع 100 سيارة لا يبيع 10 سيارات، وهذا يؤثر على حركة التجارة والبيع والربح في السوق.
ارتفاع أسعار السيارات
وأشار: ضبط سوق السيارات في مصر يحتاج إلي توفير ما لا يقل عن 300 ألف سيارة سنويا، موضحًا أن قلة المعروض وتراجع الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار.
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